Politie pakt stroomhalsband af in Yerseke

Goes geeft zeker lijkende zege toch nog uit handen

Een verkeerde terugspeelbal en een strafschop zorgen ervoor dat Goes een 0-2-voorsprong uit handen geeft. In de slotfase komt Nieuwenhoorn terug tot 2-2. ,,We hebben het gewoon weggeven”, baalde trainer Dennis de Nooijer na afloop. ,,Het had zomaar 0-5 kunnen worden.”

6 februari