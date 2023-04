Professionele hondenuitlaters moeten voorkomen dat duurste dijk van Nederland vertraging oploopt

Honden en vogels zijn niet per se beste vrienden van elkaar. Daar maken ze bij de dijkversterking in Hansweert slim gebruik van. Om te voorkomen dat bepaalde vogels zich in het gebied gaan vestigen en zo de werkzaamheden belemmeren, huurt de aannemer een bedrijf in dat met honden het gebied in trekt.