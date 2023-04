Quinty van de Guchte in top 20 Leiedal koerse, Arens er net buiten (maar heeft wel iets te vieren)

met video Brandstich­ting bij twee huizen in Kapelle: ‘Gelukkig hoorden we de knal’

Eerst een knal, daarna vlammen. Bewoners van twee huizen aan het Schuttershof in Kapelle werden in de nacht zaterdag op zondag bruut uit hun slaap gewekt toen er brand uitbrak. ,,Gelukkig hoorden we de knal.’’