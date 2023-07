Redelijk bewolkt weer in Reimerswaal vanmiddag en vanavond

Kerk(ont)wijding: belevings­the­a­ter in Goes

Dat een kerk na zeshonderd jaar nog steeds op z’n fundamenten staat is best een wonder. In de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes is op 4 juli de première van 600 jaar kerk(ont)wijding. Een muziekspektakel dat vervoert en ontroert, volgens de makers. De kerk zelf vertelt haar verhaal. Broeder Dieleman heeft ernaar geluisterd en tekent voor de tekst.