Familie verdronken Hakim (53) boos dat verdachten nog op vrije voeten zijn: ‘We kunnen niet rouwen’

Vandaag is het precies één jaar geleden dat Hakim Mutyaba (53) verdronk in Gent, nadat twee mannen uit Goes hem zomaar van een brug naar beneden gooiden. Een jaar later is er nog steeds geen proces geweest en zijn de twee daders op vrije voeten. Het maakt de familie boos. ,,Het afgelopen jaar is een hel geweest.”