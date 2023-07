Regenbuien, maar soms ook zon in Reimerswaal vandaag

Vos slacht honderden vogels af in natuurge­bied Markiezaat: ‘Een ontzaglijk slagveld’

Het is een triest gezicht. Op een broedeiland in natuurgebied Markiezaat heeft een vos talloze vogels afgeslacht. Vogels zouden daar veilig moeten kunnen broeden, maar dat ging afgelopen week mis. ,,Binnen de hekken is alles doodgebeten.”