Reimerswaal controleert agrarische bedrijven met arbeidsmigranten; ‘Slechts kleine onregelmatigheden’

VIERDE DIVISIE Goes treft Achilles Veen: ‘Met minder dan drie punten zijn we niet tevreden’

Goes legt de lat onverminderd hoog in de vierde divisie. Na de winst in de openingswedstrijd tegen Unitas’30 (2-4) moet het verhaal zaterdag in eigen huis een vervolg krijgen tegen Achilles Veen. ,,We gaan voor de drie punten’’, zegt trainer Dennis de Nooijer. ,,Met minder zijn we niet tevreden. Als we iets willen bereiken, moeten we gewoon winnen.’’