Reimerswaalse oppositie steunt burgemeester Van Egmond en neemt afstand van Weststrate

Dies Janse uit Goes bij definitie­ve selectie Oranje onder 17 voor laatste drie EK-kwalifica­tie­du­els

Dies Janse mag zich gaan opmaken voor de laatste fase van de kwalificatiecyclus voor het Europees kampioenschap met het Nederlands elftal onder 17. De voetballer uit Goes, die bij Ajax speelt, is opgenomen in de definitieve selectie van bondscoach Bert Schrassert.