Schokgolf bij voetbalclubs: ‘Tragedie met ‘platte kar’ vraagt om duidelijkheid over regels’

In heel Nederland heeft het ongeluk voetbalverenigingen wakker geschud, is de overtuiging van voorzitter David Bakker van VV Yerseke. Huldigingen op de ‘platte kar’ zijn binnen de voetbalwereld traditie. In mei rijden overal in het land met regelmaat vrachtwagens met open laadbak of platte karren rond om de kampioenen te huldigen.