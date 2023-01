Tolhoek klimt in algemeen klassement snikhete Argentijnse rittenkoers

Goes gaat verder met de ogen op een prijs

De voetballers van Goes sloten de eerste seizoenshelft af als de nummer drie van de vierde divisie. Die positie smaakt naar meer, aldus Dennis de Nooijer. De Walcherse trainer wil tot het einde meedingen naar de prijzen. ,,Gezien onze selectie en het spel dat we kunnen spelen, moeten we dit durven uitspreken.‘’

20 januari