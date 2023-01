Waterschap: de zee is geen vijand maar een bondgenoot, daarom gaan we bouwen met natuur

Het roer zal deels om moeten. De steeds sneller stijgende zeespiegel vraagt om een bredere blik en alternatieve scenario’s. Dat is ook nodig, omdat steeds duidelijker wordt dat het alleen maar blijven verhogen van de dijken een zeer kostbare zaak dreigt te worden. Zo kost de dijkversterking bij Hansweert, die de komende jaren wordt uitgevoerd, alleen al 160 miljoen euro. De vrees is dat het op orde houden van de dijken in de toekomst tot stevige verhogingen van de waterschapsbelastingen leidt.