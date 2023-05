Yerseke-VCK lijkt wel een gewoon voetbalduel, maar is het niet

Monnikenwerk Cantateka­ra­vaan brengt muziek naar Zeeuwse dorpen

,,In de kleine dorpen wordt het uitzonderlijk gevonden dat wij er optreden. Het lijkt alsof mensen denken dat ze het niet waard zijn dat de Cantatekaravaan hun dorp aandoet.” Aan het woord is Rutger Mauritz. Hij is cantor van de Grote of Maria Magdalenakerk uit Goes, maar ook het brein achter dit prijswinnende muzikale initiatief. De Cantatekaravaan heeft zich als Toonzetter in de kijker gespeeld bij NPO Klassiek (voorheen radio 4). Dat heeft geleid tot een reportage over het optreden in Schore.