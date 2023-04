Yersekenaar vrijgesproken van verkrachting en onvrijwillige seks met vrouw onder invloed

Van Anrooij ook in Dwars door Vlaanderen in top 10

Vier dagen voor haar debuut in de Ronde van Vlaanderen is Shirin van Anrooij negende geworden in Dwars door Vlaanderen, een koers over 115 kilometer. De Kapelse zat in de groep die in Waregem op 38 seconden van winnares Demi Vollering finishte.