Yersenaar: ‘Onvrijwillige seks was geen verkrachting’

Op de bewuste avond was W. in het huis van de vrouw en er werd het nodige ingenomen. Zij dronk een hele fles wijn op en hij diverse baco’s. Ook was er ketamine, een zware pijnstiller die ook als drugs gebruikt wordt, in het spel.

Toen de ketamine op was, gingen beiden in het huis op zoek naar GHB, een verboden harddrug. W. vond het spul in een keukenkastje en goot het in het glas van de vrouw toen zij even naar het toilet was. W. deed dat naar eigen zeggen niet stiekem; volgens hem wist zij ervan en proefde zij het ook.

‘Gedrogeerd’

W. bleef vervolgens met haar instemming bij zijn vriendin slapen. Bij het ochtendgloren werd de Yersenaar naar eigen zeggen opgewonden wakker en had hij seks met zijn nog volkomen versufte vriendin. Tegen haar zin in, volgens haar. Zij had duidelijk gemaakt dat zij geen seks wilde en zou niets geweten hebben van de GHB in haar drankje.

‘Je hebt mij gedrogeerd, verkracht en vertelt leugens om je eigen hachje te redden’, aldus haar verklaring. De advocaat van de verdachte bracht daar tegenin dat er geen sprake geweest zou zijn van dwang en vroeg om vrijspraak voor zijn cliënt. De officier van justitie ging daar niet in mee en eiste een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk.

De rechtbank doet op 5 april uitspraak.