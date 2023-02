Zeeuwse biljartster in Turkije; ‘Ik heb wel wat schokken gevoeld’

‘Stoppen bij Pater Moeskroen was de moeilijk­ste beslissing uit mijn leven’

Terug naar de eenvoud van het mooie luisterlied. Pakkende autobiografische teksten, gezellige verhalen, fijne akoestische instrumenten en opzwepende folkmuziek door drie rasmuzikanten. Dat is een korte beschrijving van de Mannen van Naam. Zaterdag 28 januari zijn ze te zien bij Theaters aan Zee in Ritthem en later in het jaar bij Podium Reimerswaal (op 31 maart in Krabbendijke).

25 januari