‘Als je veel reist, lijkt het of je langer leeft’

wetenschapMet zijn allen gaan we steeds vaker en meer op reis. Worden we daar ook gelukkig van? Volgens sociaal psycholoog Ap Dijksterhuis (50) wel. Reizen maakt gelukkig, zolang we er maar niet over opscheppen tegen al onze (online) vrienden.