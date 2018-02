Als laatste 'plaats' in Brabant heeft Efteling nu ook een carnavalsnaam

De naam is bedacht door Daphne Verstijnen, al waren er meer inzenders met deze naam. De Efteling koos voor de combinatie van de eigen naam met het Bossche Oeteldonk.



Op Facebook konden fans van de Efteling namelijk meedenken over de naam. Er kwamen veel creatieve namen voorbij. Pieckersgat, Blijesmoelendorp, Kabouterkesgat, A'Laafengat en Holle Bolleburg werden het niet. Of er ook echt gecarnavald wordt in de Efteling is maar afwachten. Het is nog niet bekend of er echt carnavalsactiviteiten zijn in Efteldonk.



Als Brabanders moesten kiezen tussen carnaval of de Efteling, valt de keuze trouwens in de meeste gevallen op het attractiepark, onderzocht de Universiteit van Amsterdam vorig jaar. De meerderheid van de Brabanders gaat liever naar de Efteling dan dat ze carnaval vieren.