Amber (23) werkte maanden aan haar droomhuis op wielen en gaat op reis: ‘Ik wil de natuur bewonderen’

Meer riviercrui­ses naar Dordrecht en Kinderdijk, maar geen ‘drijvende flats’ zoals in Venetië

25 juli Slechts twee van de zes aanlegsteigers voor riviercruiseschepen in de regio worden gebruikt: Kinderdijk en de Merwekade in Dordrecht. Er is dus veel onbenut potentieel. En mogelijk komt zelfs de Hooijkade er nog bij. Legt de regio de rode loper uit voor rederijen? Nee, zegt directeur Gerben Baaij van Dordrecht Marketing & Partners. ,,De giga-schepen in Venetië zijn een schrikbeeld.’’