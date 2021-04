Arie en Dennie mogen op proefvakantie naar Rhodos: ‘We hebben zin in een verzetje’

POLL Ja, het bestaat echt: gratis parkeren aan de Zeeuwse kust, al moet je soms ook dokken

31 maart RENESSE - Je verwacht het niet, maar Neeltje Jans en Renesse hebben iets met elkaar gemeen: je kunt er gratis parkeren als je naar het strand gaat. Gratis. Voor nop. Dat is nog eens gastvrij. Bijna net zo welkom voel je je in Breskens en Nieuwvliet. Daar kost parkeren een euro per uur. Maar als je een ritje langs de kust maakt, zie je dat het niet overal zo goedkoop is.