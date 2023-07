Blinkende vakantieplekken en duizenden toiletrollen in gereedheid: camping is klaar voor invasie gasten

Met de start van de zomervakantie stromen de kampeerterreinen weer vol. Een ontspannen vooruitzicht voor de gasten, maar hoe is dat eigenlijk voor de medewerkers? Impressie vanaf camping De Wije Werelt, dat zich opmaakt voor de invasie van zo’n 1200 vakantiegangers per week. ,,Haal nog snel even een lapje over die ligstoelen, Gerrie.”