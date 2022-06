Brussels Airlines schrapt 315 vluchten om driedaagse staking

met Video Brussels Airport schrapt vandaag alle vertrekken­de vluchten, vliegmaat­schap­pij­en in spagaat

,,We zullen maandag alle vertrekkende vluchten schrappen want we kunnen de veiligheid van de passagiers en het personeel niet verzekeren", zo meldt Brussels Airport zondagavond aan VTM Nieuws. Vandaag staken op de luchthaven beveiligingsbedrijf G4S en verschillende bagage-afhandelaars.

20 juni