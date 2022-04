Chaos op Schiphol: waar de reiziger terugkeert, blijft het personeel weg

Loeidruk bij skibaan door naderende winter­sport: ‘Mensen hebben soms drie jaar niet geskied’

Krokusvakantie? Tijd voor wintersport! Da’s wel een tijdje geleden, of de kinderen hebben het nog nooit gedaan. Toch maar even op les, denken veel mensen. En dat merken ze bij wintersportcentra- of verenigingen in de regio. ,,We gaan hier tot elf uur ’s avonds door.”

17 februari