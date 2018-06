Chinees vissersplaatsje verandert langzaam in groen spookdorp

Vanaf de jaren negentig verlieten een paar duizend bewoners het dorp, op zoek naar een beter leven. Nu wordt het dorp slechts bezocht door toeristen, veelal afkomstig uit Shanghai.



De 62-jarige Sun Ayue woont nog steeds in Houtouwan, dat zo'n veertig kilometer buiten Shanghai ligt. ,,Vooral het transport in en uit het dorp was niet praktisch. Ook het onderwijs voor de kinderen hield te wensen over", legt hij uit. ,,Leraren konden hier nauwelijks lesgeven, omdat ze 's ochtends in het donker aankwamen en 's avonds in het donker weer vertrokken."



Verlaten gebieden zijn geen zeldzaamheid in China. De bevolking van het platteland vertrekt steeds vaker naar megasteden als Shanghai en Shenzen, waardoor de buitengebieden leeglopen.