Coronatest in het buitenland kan flink in de papieren lopen

Wie na 8 augustus zonder coronaprik of negatieve coronatest de Nederlandse grens over komt, riskeert een boete van 95 euro. Heel wat families moeten nu met hun kinderen vanaf 12 jaar op hun vakantieadres op zoek naar een testlocatie. Maar dat kan nog flink in de papieren lopen.

Vertrekkende vakantiegangers die in Nederland niet zijn gevaccineerd en een coronatest moeten ondergaan, hebben nog geluk: de overheid betaalt die testen tot eind augustus. Wie zich in het buitenland moet laten testen voor de terugreis, betaalt de rekening zelf. En er zijn maar weinig landen die toeristen gratis testen.

In Oostenrijk is het mogelijk om in bepaalde supermarkten een gratis zelftest te halen. Maar in de meeste landen zoals Frankrijk, Duitsland en Italië moeten vakantiegangers rekening houden met minimaal 50 euro per gezinslid dat getest moet worden. Wie de uitslag heel snel wil hebben, betaalt nog veel meer. Op de luchthaven van Berlijn is de rekening 169 euro voor een PCR-test met een uitslag binnen een uur. Ook in Italië rekenen sommige testlocaties 135 euro voor een test. Het loont dus om ter plaatse goed navraag te doen. De regel van een negatieve PCR-test geldt overigens nu al voor mensen die uit Spanje, Portugal, Cyprus of Andorra terugkeren.

Vervoersmaatschappijen moeten het coronapaspoort controleren voordat ze mensen aan boord nemen. Maar vakantiegangers die met de eigen auto naar Nederland komen, kunnen ook gecontroleerd worden, waarschuwde het kabinet maandag. De marechaussee gaat mobiele controles houden langs de landsgrenzen. Iemand die betrapt wordt krijgt een boete van 95 euro, maar ‘mag daarna wel doorrijden’. ,,Dat is een aanscherping van het beleid”, erkende minister Hugo de Jonge. ,,We willen voorkomen dat mensen de besmetting mee naar huis nemen. We zullen echt testend moeten zorgen dat we een volgende golf in het najaar kunnen voorkomen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wie wil weten hoe het precies is geregeld met testen in het favoriete vakantieland, kan terecht op de website Netherlandsworldwide.nl. Daar is per land te zien, waar de testlocaties zijn en wordt soms een indicatie van de kosten gegeven.

Volledig scherm Een buitenlandse coronatest kan voor terugkerende vakantiegangers nog flink in de papieren lopen. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Kijk hier onze video's over de coronacrisis: