De grootste ergernissen op vakantie: te veel toeristen en te veel selfies

De conclusie is opvallend: maar liefst twee derde van de ondervraagden mijdt het liefst drukke toeristische plaatsen, maar dat weerhoudt ze er niet van om die plaatsen te bezoeken. De reden dat vakantiegangers de toeristische hoogtepunten bezoeken, verschilt per leeftijdsgroep. Zo is het voor 64 procent van de vakantiegangers tussen de 18 en 24 jaar belangrijk om te kunnen zeggen dat ze op de plaats zijn geweest; terwijl dit voor maar 40 procent van de 65- tot 74-jarigen geldt. Zij gaan vanwege de historische of culturele waarde van de plek. Opvallend is dat senioren in vergelijking met andere leeftijdsgroepen het vaakst de toeristische plaatsen bezoeken zodat ze er met anderen over kunnen meepraten.