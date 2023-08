Deze kleine aanpassingen in gedrag maken je al een betere gast op je vakantiebestemming

VakantietipsWe reizen de hele wereld over en dan is het soms best ingewikkeld om een ‘goede toerist’ te zijn. Hoe draag je bij aan duurzaamheid, de lokale economie en voorkom je dierenleed? Reisjournalist Hans Avontuur geeft advies.

,,Het valt niet mee om het goed te doen”, zegt Avontuur. ,,Er zijn zoveel bestemmingen waar een smet op zit. En waar ligt de grens? Gaan we niet meer naar China vanwege de Oeigoeren, blijven we weg uit Cuba omdat dit nog altijd een dictatuur is of mijden we Griekenland omdat daar boten met vluchtelingen terug de zee op worden geduwd? Ik denk dat het telkens een persoonlijke afweging is.” Drie tips om het een beetje beter te doen.

1. Zoek contact met de locals

,,Probeer altijd om geld achter te laten bij de mensen die het hard nodig hebben’’, zegt Avontuur over het toenemend aantal verre reizen naar vaak ook wat armere bestemmingen. ,,Werk met plaatselijke reisbureautjes. Ga boodschappen doen op de markt en koop fruit bij het stalletje langs de weg. Hoe meer geld je in de lokale economie stopt, hoe beter. Dan verdwijnt het niet in de zakken van een toeristische multinational maar komt het direct bij de inwoners terecht.”

,,Door open te staan voor nieuwe ontmoetingen maak je vaak ook waanzinnig leuke dingen mee. In Cuba raakte ik in gesprek met een local die me uitnodigde om bij zijn familie te komen eten. Ik wist dat het de bedoeling was dat ik daarvoor zou betalen. Prima. Ik was minder geld kwijt dan in een restaurant, heb voortreffelijk gegeten, de mensen geholpen én een avond doorgebracht tussen de gewone Cubanen. Onvergetelijk. Veel dichter op het dagelijkse leven kom je als bezoeker niet.”

2. ‘Als je wilde dieren kunt aanraken, klopt er iets niet’

,,Mensen voelen zich aangetrokken tot dieren. Ze willen ze zien en aaien. Maar we moeten voorkomen dat dieren worden misbruikt als toeristische attractie”, vindt Avontuur. ,,Een olifantenopvang waar je op de rug van een olifant mag zitten? Dan is het geen opvang meer, maar een toeristenfuik.’’

,,Ook in het wild gaat het lang niet altijd goed. Ik ben in Indonesië eens met een traditionele boot naar dolfijnen gaan kijken. Bleken er dertig van die boten achter elke dolfijn aan te racen die zich liet zien. Het uitstapje was me door andere reizigers aangeraden, maar ik had enorme spijt dat ik het zelf niet beter had uitgezocht. Kortom: als je per se iets met dieren wilt doen, zorg er dan in elk geval voor dat je goed onderzoek doet.”

3. Zo duurzaam mogelijk

,,Het overgrote deel van de impact zit ‘m in de reis. Daar kun je dus ook de grootste winst behalen. Iedereen weet ondertussen wel dat de trein minder vervuilend is dan het vliegtuig. Zelf ben ik enorm positief over de initiatieven van de reiswereld en de bestemmingen. Dat je met een gastenkaart gratis gebruik kan maken van het openbaar vervoer.’’

,,Of neem de ‘Alpine Pearls’, dat zijn 23 plaatsjes in de Alpen waar je wordt beloond als je de auto laat staan. Dan mag je bijvoorbeeld een gratis ‘klettersteig’ - een met kabels beveiligde wandelroute over rotsachtige terrein - maken en een wandeling met een berggids. In de Alpen lopen ze echt voorop op het gebied van duurzaam toerisme.”

4. Gedraag je als gast

Als vakantieganger ben je tijdelijk te gast in een ander land. Volgens Avontuur is het dan ook belangrijk dat je je als gast gedraagt. ,,Verdiep je in de gebruiken van de bestemming. Op die manier voorkom je ongemakkelijke situaties of dat je een ander onbedoeld beledigt. Als je bij mensen thuis wordt gevraagd is het bijvoorbeeld fijn om te weten als je je schoenen bij de deur moet uittrekken. Of dat het onbeleefd is om je bord leeg te eten of om dat juist niet te doen.”

Bovendien zijn er zaken zoals fooi. In het ene land ongebruikelijk, in het andere een belangrijk onderdeel van het inkomen. Avontuur: ,,Wij Nederlanders vinden het vaak vreemd om geld achter te laten voor het kamermeisje. Maar in veel landen is dat heel gebruikelijk. Of neem de chauffeurs en trackers tijdens een safari. Die rekenen al gauw op 10 dollar per persoon per dag. Niet als blijk van waardering, maar als een substantieel deel van hun salaris.”

