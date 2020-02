Deze zomer naar Italië? Dit zijn de allerleukste Italiaanse campings

Buitenspelen Ga lekker snowboar­den als je skiën een beetje saai vindt

2 februari RUCPHEN - Hardlopen, roeien, voetballen of skaten; bewegen in de buitenlucht is leuk en gezond. Deze week bezoeken we SnowWorld Rucphen. In de ski- en snowboardhal wordt op diverse niveaus druk getraind door de jonge snowboarders. ,,Het gaat lekker snel en je kunt springen.”