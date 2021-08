Dood van Carlo (27) op Mallorca mogelijk gevolg van ‘omgestoten drankje’ in feestcafé

Nederland­se jeugd op vakantie agressief? 'Dit waren gewoon strontver­wen­de jongetjes uit ‘t Gooi’

7 augustus Iedere zomer komen berichten vanuit zonbestemmingen over geweldsdelicten waarbij Nederlandse toeristen betrokken zijn. Krijgen we steeds meer incidenten mee door sociale media of gaan vooral onze jongeren vaker dan vroeger zwaar over de schreef?