Drama in hotel Mallorca: Nederlander (20) levensgevaarlijk gewond na val van balkon

‘Mooiste dorp’ Winsum werd compleet verrast door toeristen­stroom, is Gorinchem er wél klaar voor?

21 augustus Gorinchem is sinds begin deze week de allermooiste vestingstad van Nederland. Burgemeester Reinie Melissant is dolblij met die ANWB-titel, maar is Gorinchem wel klaar voor de toeristenstroom die nu op gang komt? In Winsum, het allermooiste dorp van Nederland, zetten ze alle zeilen bij. ,,We werden compleet verrast door de belangstelling.’’