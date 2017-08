Drie prachtige plekken voor een fijne nazomer

Montenegro, Budva

Dwalen door het oude ommuurde centrum, flaneren langs het haventje en neerstrijken met een glas witte Krstaˇc-wijn op het maanvormige zandstrand. Hoewel Budva voor Montenegrijnse begrippen tamelijk mondain is, hangt er de ongedwongen sfeer die op zoveel mediterrane plaatsen verdwenen is. Vluchten naar Tivat zijn er op woensdag en maandag.

Tunesië

Kreta, zuidkust

Een braadpan in de zomermaanden, maar o zo lekker in het najaar. Bovendien is Kreta's zuidkust, op een enkel plekje na, nog niet door het massatoerisme bedorven. Favoriet: Mirtos, met gezellige terrasjes op de kade, een klein authentiek centrum en een fraai achterland voor mooie wandelingen. Ook leuk: Agia Roumeli, dat alleen met de boot bereikbaar is of lopend door de beroemde Samariakloof. Vlieg naar een van de twee luchthavens van Kreta en ga met een huurauto op ontdekkingsreis.