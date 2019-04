Duurzaam en avontuurlijk: met de fiets op vakantie

Center Parcs zet bungalows De Eemhof in de verkoop

16 april Center Parcs zet opnieuw vakantiehuisjes in de etalage. Ditmaal gaat het om bungalows op vakantiepark De Eemhof in Flevoland. De aankondiging volgt kort op de verkoop van Center Parcs in Zandvoort, dat op een paar woningen na is uitverkocht.