EasyJet schrapt stoelen om personeelstekort

Nederlands gezin na drama in Italië: ‘As uitstrooi­en van moeder eindigde in nachtmer­rie’

,,Wat begon als een bijzonder verblijf in Italië eindigde in een nachtmerrie.” Met die woorden blikt de Nederlandse familie terug op het plotse overlijden van hun vader aan het Italiaanse Idromeer. De man (58) was daar met zijn kinderen om de laatste wens te vervullen van zijn in december overleden vrouw, maar zo ver heeft het niet mogen komen.

5 mei