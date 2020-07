Een negatief reisadvies voor Porto, maar ook Nederland is rood op ‘de kaart’

Fietstocht Edwin Winkels Luxemburg is niet sexy voor de meeste toeristen, maar Schengen spant de kroon

14:11 Edwin Winkels fietst deze maand via acht Europese landen van Den Haag naar Barcelona. Dagelijks vertelt hij over wat hij aantreft in een continent dat langzaam ontwaakt uit de corona-nachtmerrie. Vandaag aflevering vier. Via het saaie Schengen, dat alleen bekend is van zijn EU-verdrag, naar Kleinblittersdorf en Grosbliederstroff aan de grensrivier de Saar.