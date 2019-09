Een roadtrip langs saloons en steakhouses in Texas

Dag 1: Fort Worth, de stad van de cowboys

Een doorsnee middelgrote Amerikaanse stad bestaande uit een pluk wolkenkrabbers. Dat is Fort Worth, gelegen op vijftig kilometer van Dallas. Toch prijst de stad zichzelf aan als Texasmost City: meer Texas dan Texas. Of als Cowtown, koeienstad. Koeienstad? Ja, als het gaat om de historische wijk Stockyards. Hier herleeft het Wilde Westen: saloons, bars, steakhouses, danstenten, etalages vol paardenzadels, stijgbeugels en leren hoeden, rodeo’s en country-and-westerntenten. Een toeristenfuik, ook wel, maar veel gebouwen met gevels die we kennen uit klassieke westerns zijn authentiek.