Een terrassenverbod of niet, het strand zal altijd open zijn (en het afhaalloket ook)

Als de zon na een mooie zomerdag is gezakt, en over de zee een zachte schittering is komen te liggen, gaan de bazen van De Pit zelf nog even te water. Zie ze staan daar in de branding, Mathijs en Marleen, met hun twee blonde, jonge kinderen. Twee mensen die hun droom leven. Ja, dit is de Noordzeekust, Slag Vlugtenburg, ’s-Gravenzande, tussen Monster en Hoek van Holland, maar ik moet vaak denken aan de filmhit The Blue Lagoon van veertig jaar geleden.