Eerste rechtstreekse vlucht van New York naar Sydney geland

Expats vertellen: zo is het leven over de grens écht

16 oktober Werken en wonen in het buitenland; dat klinkt heel opwindend. Zeker als dat op één van de populairste plekken ter wereld om te werken is, zoals Londen of Silicon Valley. Vier mensen, werkzaam in verschillende delen van de wereld, vertellen over hun leven over de grens: ‘De eerste paar weken heb ik met buikpijn rondgelopen.’