Einde voucherdrama lijkt in zicht voor Corendon-klanten: uitbetalingen begonnen

De kant-en-kla­re dakkapel wordt alsmaar populair­der, mede dankzij de coronacri­sis

13 april Wie met enige regelmaat in de auto zit, heeft ze misschien al eens voorbij zien rijden: vrachtwagens met kant-en-klare dakkapellen op de oplegger. Deze in de fabriek gemaakte dakkapellen zijn ideaal voor iedereen die binnen een dag meer licht en ruimte in huis wil.