Eindhoven Airport waarschuwt reizigers voor demonstratie Extinction Rebellion

KLM wil over zeven jaar op 10 procent biokerosi­ne vliegen, maar daar is nog heel wat voor nodig

KLM wil over zeven jaar 10 procent van haar vliegtuigbrandstof uit duurzamere bron halen. Maar de zoektocht naar biokerosine gaat moeizaam: nog niet de helft is inmiddels gevonden. Ondertussen laten de passagiers het grotendeels afweten in hun steun voor de duurzame brandstof.