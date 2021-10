Er zijn nog steeds mensen die zonder CoronaCheck-app naar het vliegveld komen, dat kan je 169,50 euro kosten

Let op: niet-gevacci­neerd op reis? Vanaf 1 oktober zelf betalen voor coronatest

29 september Ben je niet gevaccineerd en wil je na 1 oktober op reis? Hou er dan rekening mee dat het geen kwestie meer is van een gratis coronatest doen en het vliegtuig of auto in springen. Niet-gevaccineerden moeten namelijk vanaf vrijdag zelf betalen voor de test.