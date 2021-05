Fietsvakantie? Nee, ‘bikepacken’: fietsen van hostel naar hostel op bijzondere plekken

Rotterdam - Kinderdijk

22 KM



De stad uit

Vertrekpunt Rotterdam. In de normaal zo bruisende huiskamer van Hostel Room is het stil. De internationale reizigers die er altijd neerstrijken, zijn er even niet. Mirjam Verschoor en Monique Segeren, schoolvriendinnen van vroeger en samen eigenaars van het hostel, zagen hun wereld het afgelopen jaar compleet veranderen. ‘En dan ontstaat er tóch iets positiefs,’ zegt Mirjam. ‘Plots kregen we Nederlandse bikepackers over de vloer. Dat was superleuk en zo kwamen we op het idee om met andere hostels een netwerk voor bikepackers te maken. Fietsen van hostel naar hostel. Allemaal unieke adressen op bijzondere plekken door het hele land.’