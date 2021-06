Fransen rollen rode loper uit voor toeristen: gratis testen, kortingen en speciale app

Kristel en Franklin wilden de wereld rond, nu geven ze wandeltips in Nederland: ‘Ik oordeel niet meer zo snel’

15 mei Met een rugzak vol met plannen en plezier stapten Kristel de Koning (26) en Franklin Verbeek (31) op het vliegtuig. De vrijheid tegemoet. Maar het virus dwong hen weer terug naar hun thuis. Nu geven ze wandeltips in Nederland. ‘Dit land is prachtig. Maar we willen zo snel mogelijk weer weg. We doen op reis dingen waarvan we nooit hadden gedacht die te willen doen.’