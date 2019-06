Friuli is zeker niet de minste Italiaanse streek

De bergen: verborgen passen

De bergpas over de Monte Zoncolan (1750 meter) is smal en steil. Het is een van de traditionele scherprechters van de Giro d’Italia. Hier worden tijdens de wielerwedstrijd winnaars en legendes geboren. En verliezers. Het is puur werkterrein met de beloning op de top: een uitzicht van 360 graden.