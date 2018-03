Gedoe met licht in je hotelkamer? De oplossing is opvallend simpel

Het is een ergernis die veel hotelgasten hebben, maar die nu onnodig blijkt te zijn. In veek hotelkamers is er alleen stroom als je de kaartsleutel in de gleuf naast de deur steekt. Wanneer je de kaart eruit haalt neemt, wordt ook de elektriciteit in de kamer afgesloten. En als je maar één sleutel hebt, kan je bijvoorbeeld niet je smartphone opladen terwijl je even weg bent, want dan kan je niet meer terug binnen. Althans, dat leek zo. Want wat blijkt nu? Niet alleen het pasje van je hotel werkt, maar ook een willekeurige andere kaart.