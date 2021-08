Gezin 'Ik Vertrek' trotseert bijna 49 graden op Sicilië: 'Alsof je door de woestijn loopt’

In januari 2016 werden Natasja en haar echtgenoot even bekende Nederlanders toen zij in de hitserie Ik Vertrek in geuren en kleuren mochten vertellen over hun droomplannen. In de door ruim 1,6 miljoen mensen bekeken aflevering volgde het populaire AVROTROS-programma de Limburgers die samen met hun kinderen naar Italië verhuisden om daar een gastenverblijf te beginnen. Een langgekoesterde wens die, na een aantal forse tegenslagen, uiteindelijk in vervulling is gegaan.