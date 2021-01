Iedereen kent Texel en Terschelling, maar wat dacht je van Griend, Richel en Balg?

Het is onstuimig in Ditzum, een schilderachtig vissersplaatsje aan de rivier de Eems. Het is zondag 22 september 2002, de herfst heeft zijn intrede gedaan. Dreigende wolken worden door de harde wind vooruit geblazen, de opkomende zon kleurt de zware luchten boven de rivier. Mijn vrouw en ik zijn in afwachting van een catamaran die ons naar het Duitse eiland Helgoland zal brengen. Het blijft echter akelig stil. Geen andere passagiers, geen scheeps­bewegingen, zelfs de meeuwen laten zich niet horen. Op de deur van het haven­kantoor lezen we op een handgeschreven briefje dat de afvaart is komen te vervallen. Een reden wordt niet gegeven, maar de talloze schuimkoppen zeggen genoeg.