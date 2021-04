Kelly gaat op proefvakantie naar Rhodos: ‘Ik mag iets wat de koning niet mocht’

Keukenhof tevreden met eerste pilotdag: ‘Alsof je het park voor jezelf hebt’

9 april De Keukenhof is vandaag beperkt open voor publiek tijdens de eerste pilotdag van Testen voor Toegang. Volgens een woordvoerster lopen er ongeveer 2500 mensen in het bloemenpark in het Zuid-Hollandse Lisse rond. Bezoekers hebben via de organisatie Testen voor Toegang een coronasneltest gedaan. Met een negatief resultaat dat niet ouder is dan 40 uur en een geldig ticket zijn ze welkom.