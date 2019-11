Kijk uit wat je zegt en tegen wie: in Medellin wordt Escobar nog steeds verafgod

Jeroen reist wereld rond voor werk: Ik heb geen vette spaarreke­ning

3 november Bosbouwkundige Jeroen van der Horst (47) strijdt tegen de wereldwijde ontbossing. Niet vanachter een laptop, maar in Benin, Nepal en Mongolië. Onder andere. Vanuit Vietnam schrijft hij over wat hem drijft en wat hij beleeft. En hoe het is om af en toe terug te zijn in Nederland.