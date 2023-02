Luchtvaartmaatschappijen: ‘Beperkt aantal vluchten’ verplaatst in meivakantie

Reizigers hoeven niet te vrezen voor chaos op Schiphol deze meivakantie. Er zal niet omgeboekt of geannuleerd worden, slechts een beperkt aantal vluchten zal wel worden verplaatst. Dat zeggen de brancheverenigingen Barin en ANVR naar aanleiding van de aankondiging van luchthaven Schiphol om een reizigersplafond in te voeren.

De luchthaven liet eerder deze week weten toch weer een grens te moeten stellen aan het aantal reizigers dat het kan toelaten in de periode van eind maart tot half mei. Dit is vanwege een tekort aan mensen bij de bagageafhandeling en op andere afdelingen.

Volgens de brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, Barin, is besloten dat er op piekdagen zo’n 5000 stoelen geschrapt gaan worden. De precieze invulling en details komen donderdagochtend naar buiten, maar volgens Barin en reiskoepel ANVR zullen de gevolgen voor passagiers ‘zeer beperkt’ zijn.

De inperking zal grotendeels opgevangen worden door luchtvaartmaatschappijen die stoelen die zij nog niet verkocht hebben, niet in de verkoop zullen gooien. Dat betekent dat luchtvaartmaatschappijen een ‘kleine’ rem op de ticketverkoop zetten.

Barin-voorzitter Marnix Fruitema: ,,Voor een beperkt aantal passagiers zal de vlucht mogelijk verplaatst worden naar een ander deel van de dag, maar veruit de meeste vakantiegangers zullen niets van het reizigersplafond merken. Zij kunnen genieten van een onbezorgde vakantie.”

Verruiming

Dat concludeert ook de ANVR, de brancheorganisaties van reisbedrijven. ,,Het leek een enorme ingreep van Schiphol, maar het valt uiteindelijk reuze mee’”, zegt Hanita van der Meer, woordvoerder van de ANVR. Ze wijst erop dat er onlangs nog een verruiming is gekomen van het aantal passagiers. Dat is gegaan van 50.000 naar ruim 70.000 passagiers per dag.

Dat aantal zal op piekdagen dus wel naar beneden gaan, maar onder de streep zijn het er nog altijd flink meer dan het aantal dat deze zomer op Schiphol welkom was. Dat waren er dus 50.000. Wat het deze zomer gaat worden is nog niet bekend.

De ANVR verwacht in elk geval voor de komende periode dat op de meeste dagen de doorstroming op Schiphol goed zal zijn, maar voorziet met name in de meivakantie wel drukke dagen met lange rijen. ,,We kennen de zwarte zaterdagen in de meivakantie, dat is al jaren zo en die zullen er nu ook wel weer zijn. Maar van chaotische taferelen zoals vorig jaar, waar zoveel mensen hun vluchten moesten missen, zal er nu geen sprake zijn.”

Onrust

Van onrust bij vakantiegangers lijkt geen sprake. Bij reisorganisatie Sunweb bijvoorbeeld merken ze niet dat reizigers voorzichtiger worden met boeken vanaf de luchthaven. ,,We zien dat mensen volop boeken en we merken ook niet dat mensen aan het besparen zijn op hun vakantie. Sterker, de boekingen liggen hoger dan ooit”, aldus woordvoerster Martine Langerak.

Schiphol is nog altijd de populairste luchthaven; alternatieven zijn vaak duurder, concludeert Laura Vlaanderen van dé VakantieDiscounter op basis van boekingen bij pakketreisaanbieders. Ondanks alle negatieve berichten over Schiphol het afgelopen jaar is het aandeel van de luchthaven nu nog altijd even groot. Volgens haar spelen het aanbod en de prijs een rol. ,,Wil je uitwijken naar Rotterdam of Eindhoven, dan word je al snel beperkt in je keuze qua bestemmingen óf in je vrijheid qua vertrekdatum", stelt ze.

Uit een inventarisatie blijkt dat overigens Schiphol niet per se de goedkoopste optie hoeft te zijn voor de meivakantie. Voor sommige bestemmingen kunnen luchthavens als Düsseldorf, Brussel of Keulen goedkoper uitpakken.

