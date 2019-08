‘Met geblindeerde shuttlebusjes gaan ze naar luxe shopping malls’

De zon staat hoog aan de hemel. Het is circa 30 graden en door de hoge luchtvochtigheid benauwd warm, maar families, vrienden, en verliefde stelletjes uit landen als China, Irak, Rusland en Iran laten zich niet ontmoedigen. Geduldig wachtend staan ze, met of zonder parasol, en selfies nemend, in de lange rij voor het kroonjuweel van de toeristische attracties: de voormalige kathedraal Hagia Sophia uit 537.