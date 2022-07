Minne bezocht 250 voetbalwedstrijden tijdens zijn vakanties

Het begon op 15 maart 2003, toen ik samen met mijn opa en vader naar Everton-West Ham United ging. In de jaren 70 en 80 had mijn opa collega’s uit Liverpool over die voor Everton waren, wat het balletje aan het rollen bracht. Die middag bleef het bij 0-0, maar als 11-jarige voetballiefhebber was ik direct gegrepen door de sfeer in het klassieke stadion uit 1892. Op maandagochtend vertelde ik mijn klasgenootjes vol enthousiasme over mijn bezoek aan Goodison Park, maar ook over de tours op Anfield en Old Trafford, de stadions van Liverpool en Manchester United.